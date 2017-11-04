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C'è anche una Fiorentina scontenta: Sanchez e Cristoforo chiedono spazio o possono fare le valigie a gennaio...

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Carlos Sanchez e Sebastian Cristoforo non sono soddisfatti del minutaggio ottenuto finora con la Fiorentina e potrebbero chiedere di essere ceduti. Il capitan...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 novembre 2017 16:09
C'è anche una Fiorentina scontenta: Sanchez e Cristoforo chiedono spazio o possono fare le valigie a gennaio... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Carlos Sanchez e Sebastian Cristoforo non sono soddisfatti del minutaggio ottenuto finora con la Fiorentina e potrebbero chiedere di essere ceduti. Il capitano della nazionale colombiana fin qui ha messo insieme 4 presenze e 208 minuti all’attivo. Per quanto riguarda invece il centrocampista uruguagio, Cristoforo può contare 3 presenze con soli 48 minuti giocati. A gennaio vedremo quale sarà il futuro dei due sudamericani, con la Fiorentina che in caso di cessioni, dovrebbe ritornare sul mercato nella zona mediana del campo.

 

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