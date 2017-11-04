C'è anche una Fiorentina scontenta: Sanchez e Cristoforo chiedono spazio o possono fare le valigie a gennaio...

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Carlos Sanchez e Sebastian Cristoforo non sono soddisfatti del minutaggio ottenuto finora con la Fiorentina e potrebbero chiedere di essere ceduti. Il capitan...

A cura di Redazione Labaroviola 04 novembre 2017 16:09

Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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