C'è anche una Fiorentina scontenta: Sanchez e Cristoforo chiedono spazio o possono fare le valigie a gennaio...
Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Carlos Sanchez e Sebastian Cristoforo non sono soddisfatti del minutaggio ottenuto finora con la Fiorentina e potrebbero chiedere di essere ceduti. Il capitan...
Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Carlos Sanchez e Sebastian Cristoforo non sono soddisfatti del minutaggio ottenuto finora con la Fiorentina e potrebbero chiedere di essere ceduti. Il capitano della nazionale colombiana fin qui ha messo insieme 4 presenze e 208 minuti all’attivo. Per quanto riguarda invece il centrocampista uruguagio, Cristoforo può contare 3 presenze con soli 48 minuti giocati. A gennaio vedremo quale sarà il futuro dei due sudamericani, con la Fiorentina che in caso di cessioni, dovrebbe ritornare sul mercato nella zona mediana del campo.