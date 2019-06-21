Tuttomercatoweb, Bigica confermato c.t. della Primavera per la prossima stagione. Mentre il suo vice...
La Fiorentina non si ferma alla prima squadra ma inizia a pensare anche a come allestire il settore dei giovani. Emiliano Bigica secondo Tuttomercatoweb è stato confermato anche per la prossima stagio...
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2019 20:23
La Fiorentina non si ferma alla prima squadra ma inizia a pensare anche a come allestire il settore dei giovani. Emiliano Bigica secondo Tuttomercatoweb è stato confermato anche per la prossima stagione come c.t. della Primavera visto gli ottimi traguardi conseguiti, spicca la Coppa Italia vinta contro il Torino. Resta invece in sospeso tra promozione a secondo di Montella o conferma in Primavera il futuro del viceallenatore Paolo Riela.