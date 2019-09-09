Bigica: "Duncan si sta ambientando, ha numeri importanti. Può essere un valore aggiunto"
L'allenatore Bigica della Primavera viola ha parlato a Radio Bruno dei nuovi giovani arrivati in prima squadra e del nuovo acquisto Duncan: "E' un motivo d'orgoglio per il settore giovanile, mi sono u...
A cura di Redazione Labaroviola
09 settembre 2019 22:32
L'allenatore Bigica della Primavera viola ha parlato a Radio Bruno dei nuovi giovani arrivati in prima squadra e del nuovo acquisto Duncan: "E' un motivo d'orgoglio per il settore giovanile, mi sono un po' emozionato a vedere la Fiorentina contro il Monza. Bobby Duncan? Si sta ambientando, ha i numeri importanti così come importante è la società da cui proviene, il Liverpool. Può già essere un valore aggiunto, senza dimenticare gli attaccanti che già abbiamo".
Fonte: Radio Bruno