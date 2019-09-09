Bigica: "Duncan si sta ambientando, ha numeri importanti. Può essere un valore aggiunto"

L'allenatore Bigica della Primavera viola ha parlato a Radio Bruno dei nuovi giovani arrivati in prima squadra e del nuovo acquisto Duncan: "E' un motivo d'orgoglio per il settore giovanile, mi sono u...

A cura di Redazione Labaroviola 09 settembre 2019 22:32

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