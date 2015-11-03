Labaro Viola

Notizie Bobby Duncan Fiorentina

Ufficiale: Bobby Duncan è un nuovo attaccante del Derby County

25 settembre 2020 19:17

TMW, Bobby Duncan lascerà la Fiorentina. Lo vuole il Derby County in prestito

23 settembre 2020 18:46

DE PAUL, CI RISIAMO? PERCHÉ PUÒ ARRIVARE DAVVERO. I MOTIVI DEL NO A DUNCAN (PER ORA). SOTTIL RESTA

23 gennaio 2020 14:43

Per Montiel cessione vicina. Bobby Duncan non accetta la primavera e vuole andare via. Ma c'è un problema

23 gennaio 2020 12:40

Multa e squalifica dalla FA all'agente di Bobby Duncan. Ecco il motivo

09 dicembre 2019 18:45

Tutti i retroscena dell'affare Bobby Duncan. L'inglese ha accettato immediatamente l'offerta viola

03 ottobre 2019 10:52

Bigica: "Duncan si sta ambientando, ha numeri importanti. Può essere un valore aggiunto"

09 settembre 2019 22:32

Sherwood: "Forse per Duncan era meglio un prestito in un club inglese ma spero che Bobby..."

04 settembre 2019 22:05

Il giovane Bobby Duncan è un bomber di razza. Il primo inglese a segnare una tripletta al Brasile in Under 16

03 settembre 2019 12:10

Ufficiale: acquistato Bobby Duncan a titolo definitivo dal Liverpool

02 settembre 2019 21:41

Di Marzio, Bobby Duncan arriva alla Fiorentina dal Liverpool. I dettagli dell’operazione

02 settembre 2019 19:14

Firma arrivata. Bobby Duncan è un nuovo calciatore della Fiorentina

02 settembre 2019 17:48

Bobby Duncan è atterrato a Roma. Per lui triennale con opzione sul quarto anno. Ora visite, poi la firma

02 settembre 2019 13:28

TMW, la Fiorentina ha chiuso per Bobby Duncan del Liverpool. Domani le visite mediche e la firma

02 settembre 2019 00:50

Sky, i viola hanno chiesto in prestito con diritto di riscatto Bobby Duncan al Liverpool

24 agosto 2019 17:43

Archivio

Esplora l'archivio di Bobby Duncan

Sett. 39 Sett. 4
Sett. 50 Sett. 40 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34