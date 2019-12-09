Multa e squalifica dalla FA all'agente di Bobby Duncan. Ecco il motivo

La Football Association ha multato l'agente dell'attaccante viola Bobby Duncan per un tweet pubblicato la scorsa estate. Rubie si era scontrato sui social in un duro attacco contro il Liverpool club t...

La Football Association ha multato l'agente dell'attaccante viola Bobby Duncan per un tweet pubblicato la scorsa estate. Rubie si era scontrato sui social in un duro attacco contro il Liverpool club titolare del cartellino ed in modo particolare con il ds Edwards. Sono state mosse molte accuse tra cui quella di voler far rimanere in Inghilterra l'attaccante. contro la sua volontà dopo che i viola hanno avanzato la prima proposta. Il tweet poi venne cancellato, Carragher aveva suggerito a Duncan di lasciare un agente del genere perchè poteva rischiare. Squalifica per 6 settimane e multa di 10.000 sterline.