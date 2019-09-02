Di Marzio, Bobby Duncan arriva alla Fiorentina dal Liverpool. I dettagli dell’operazione

Questa mattina Bobby Duncan ha svolto le visite mediche a Villa Stuart e adesso ha firmato il contratto che lo legherà al club viola. Trasferimento a titolo definitivo dal Liverpool: 500mila euro subi...

A cura di Redazione Labaroviola 02 settembre 2019 19:14

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