Di Marzio, Bobby Duncan arriva alla Fiorentina dal Liverpool. I dettagli dell’operazione
Questa mattina Bobby Duncan ha svolto le visite mediche a Villa Stuart e adesso ha firmato il contratto che lo legherà al club viola. Trasferimento a titolo definitivo dal Liverpool: 500mila euro subi...
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2019 19:14
Questa mattina Bobby Duncan ha svolto le visite mediche a Villa Stuart e adesso ha firmato il contratto che lo legherà al club viola. Trasferimento a titolo definitivo dal Liverpool: 500mila euro subito più 1 milione di bonus legato alle presenze del giocatore. Inoltre, il club inglese si è assicurato il 20% sulla futura rivendita. Operazione curata da Luca Antonini e Vincenzo Morabito.
Gianlucadimarzio.com