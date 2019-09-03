Il giovane Bobby Duncan è un bomber di razza. Il primo inglese a segnare una tripletta al Brasile in Under 16

Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino, il giovane Bobby Duncan a lungo corteggiato dalla Fiorentina si dividerà tra primavera e prima squadra. L'inglese è un bomber di razza, lo scorso anno ne...

Secondo quanto riporta Il Corriere Fiorentino, il giovane Bobby Duncan a lungo corteggiato dalla Fiorentina si dividerà tra primavera e prima squadra. L'inglese è un bomber di razza, lo scorso anno nell'Under 18 del Liverpool ha segnato 23 reti. Con l'Under 16 inglese è stato il primo a segnare una tripletta al Brasile. Questa estate in amichevole ha giocato qualche minuto con la prima squadra di Klopp ma i rapporti poi sono velocemente precipitati. Una situazione che è riuscita a sbloccarsi solamente grazie al suo acquisto a titolo definitivo da parte dei viola.