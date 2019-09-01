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TMW, la Fiorentina ha chiuso per Bobby Duncan del Liverpool. Domani le visite mediche e la firma

Futuro a Firenze per Bobby Duncan, gioiellino del Liverpool cresciuto nelle giovanili di Wigan e Manchester City e cugino di Steven Gerrard. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la Fiorent...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 settembre 2019 00:50
TMW, la Fiorentina ha chiuso per Bobby Duncan del Liverpool. Domani le visite mediche e la firma -
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Futuro a Firenze per Bobby Duncan, gioiellino del Liverpool cresciuto nelle giovanili di Wigan e Manchester City e cugino di Steven Gerrard. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la Fiorentina ha chiuso per il giovane attaccante inglese, che nella giornata di domani sosterrà le visite mediche di rito. Il classe 2001 arriverà a titolo definitivo, firmando un contratto triennale, con opzione per il quarto.

 

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