Tutti i retroscena dell'affare Bobby Duncan. L'inglese ha accettato immediatamente l'offerta viola

Secondo quanto riporta La Nazione, la proprietà di Bobby Duncan era quella di crescere calcisticamnte lontano da Liverpool e quindi a Firenze. Una scelta molto coraggiosa visto che proviene da uno dei...

Secondo quanto riporta La Nazione, la proprietà di Bobby Duncan era quella di crescere calcisticamnte lontano da Liverpool e quindi a Firenze. Una scelta molto coraggiosa visto che proviene da uno dei settori giovani inglesi di maggior fama. Inoltre ha accettato una proposta economica di circa il 30% più bassa rispetto a quella percepita nelle scorse stagioni. Tutto questo non interessa. Bobby, il suo sì alla Fiorentina è arrivato subito. Ad Aprile per lui il Liverpool chiedeva 5 milioni, in agosto poi 250.000. In questi giorni il giovane talento inglese ha preso in affitto una casa dove vive con la sua famiglia, nel contempo impara l'italiano.