Sky, i viola hanno chiesto in prestito con diritto di riscatto Bobby Duncan al Liverpool

Secondo quanto riporta Sky Sport Uk i viola hanno fatto un'offerta per il giovanissimo Bobby Duncan. Il classe 2001 è il cugino di Steven Gerrard, i viola vorrebbero prenderlo in prestito con diritto...

Secondo quanto riporta Sky Sport Uk i viola hanno fatto un'offerta per il giovanissimo Bobby Duncan. Il classe 2001 è il cugino di Steven Gerrard, i viola vorrebbero prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Queste estate ha segnato diversi goal nelle amichevoli. Egli è arrivato a Liverpool dal City un anno fa e segno così il goal che portò alla vittoria della FA Youth Cup.