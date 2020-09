TMW, Bobby Duncan lascerà la Fiorentina. Lo vuole il Derby County in prestito

Avventura conclusa a Firenze per l’attaccante inglese Bobby Duncan. Arrivato un anno fa dal settore giovanile del Liverpool, il centravanti inglese ha vissuto una stagione difficile nella Primavera della Fiorentina ed è pronto a tornare in Inghilterra. Il Derby County ha già avanzato una proposta, lo vuole in prestito, e i contatti andranno avanti anche nei prossimi giorni. Con la certezza che la Fiorentina, un anno dopo il suo acquisto, è pronta a darlo via. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.

