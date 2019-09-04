Sherwood: "Forse per Duncan era meglio un prestito in un club inglese ma spero che Bobby..."

Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Tim Sherwood, ex centrocampista inglese ed oggi opinionista tv su Bobby Duncan: "Non è facile la carriera dei giovani calciatori inglesi perchè pensano che n...

Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Tim Sherwood, ex centrocampista inglese ed oggi opinionista tv su Bobby Duncan: "Non è facile la carriera dei giovani calciatori inglesi perchè pensano che nelle squadre di Premier non ci sia opportunità di giocare. Per Bobby Duncan era obiettivamente difficile ritagliarsi uno spazio perchè ci sono Salah, Manè e Firmino. Ha capito che era il momento di giocare, ha scelto Firenze ma forse un prestito in un club inglese sarebbe stata la miglior cosa. È anche vero che tanti giocatori inglesi sono diventati importanti in Europa, spero che sia così anche per il giovanissimo Bobby".