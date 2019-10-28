Bigica: "Nel 1° tempo l'Atalanta ha dominato il gioco. Abbiamo dimostrato di tenere testa ad un club forte"

Queste le parole rilasciate a Sportitalia dal ct della Fiorentina Emiliano Bigica nel post partita: "È stata una bella gara, nel primo tempo l'Atalanta ha dominato il gioco. Ricordo le nostre occasion...

Queste le parole rilasciate a Sportitalia dal ct della Fiorentina Emiliano Bigica nel post partita: "È stata una bella gara, nel primo tempo l'Atalanta ha dominato il gioco. Ricordo le nostre occasioni nitide avute sull'1-1. Abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo dimostrato di tenere testa ad un club così forte come l'Atalanta. Non sono calmo, è difficile. Non avevamo la giusta personalità nel primo tempo, rispetto a loro la nostra squadra è quasi completamente rinnovata. Pensavo che questa partita si potesse giocare più in là ma va bene così, testa al campionato".