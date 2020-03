Queste le parole rilasciate al termine di Fiorentina Primavera-Napoli dall’allenatore viola Bigica: “Ero un po’ preoccupato perchè questa sosta forzata da una parte ci ha fatto recuperare energia ma dall’altra non mi lasciava tranquillo il fatto di come i ragazzi avrebbero potuto riattaccare la spina e come avrebbero ritrovato la concentrazione della partita. Gli avevo chiesto un approccio alla gara da grande partita, da finale e penso che loro abbiamo disputato una grandissima partita. La gara mi sembrava in totale controllo, abbiamo subito un euro gol dal calciatore del Napoli a due minuti dalla fine, gli episodi possono condizionare la gara. Noi abbiamo segnato due gol ma per le occasioni avute potevamo farne un altro e chiuderla.Questa è un’annata particolare, ogni gara ci sarà da soffrire. Sono un po’ preoccupato per l’infortunio di Niccolò Pierozzi speriamo che nei prossimi giorni gli indagini del caso ci diano esiti positivi. Ora ci prepariamo per la partita contro il Chievo Verona, sarà un altro spareggio salvezza”.

