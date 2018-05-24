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UFFICIALE: Bigica allenerà la primavera anche nella prossima stagione

"ACF Fiorentina comunica che il Mister Emiliano Bigica continuerà, anche per la stagione 2018/19, a svolgere l'incarico di allenatore della Primavera viola.La Primavera della Fiorentina in questa stag...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 maggio 2018 19:17
UFFICIALE: Bigica allenerà la primavera anche nella prossima stagione -
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"ACF Fiorentina comunica che il Mister Emiliano Bigica continuerà, anche per la stagione 2018/19, a svolgere l'incarico di allenatore della Primavera viola.
La Primavera della Fiorentina in questa stagione ha concluso il campionato al 4° posto ottenendo il diritto ad accedere ai Play Off per la Final Four.
Tutta la Fiorentina rivolge a Mister Bigica un grande in bocca al lupo per il rinnovo del suo incarico."
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