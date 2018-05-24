Bucchioni: “Anche Pioli ha bocciato il mercato di Corvino. Su Sportiello…”

Bucchioni ha parlato come di consueto ai microfoni di Radio Blu: "Pioli mi ha molto meravigliato con le dichiarazioni dopo la partita di domenica e gli faccio i complimenti per la sua chiarezza. Ha de...

A cura di Redazione Labaroviola 24 maggio 2018 19:11

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