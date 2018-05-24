Bucchioni: “Anche Pioli ha bocciato il mercato di Corvino. Su Sportiello…”
Bucchioni ha parlato come di consueto ai microfoni di Radio Blu: "Pioli mi ha molto meravigliato con le dichiarazioni dopo la partita di domenica e gli faccio i complimenti per la sua chiarezza. Ha de...
Bucchioni ha parlato come di consueto ai microfoni di Radio Blu: "Pioli mi ha molto meravigliato con le dichiarazioni dopo la partita di domenica e gli faccio i complimenti per la sua chiarezza. Ha detto in modo preciso che lui punta su 9-10 giocatori, il che significa che gran parte del lavoro fatto da Corvino nella scorsa estate è stato bocciato e ci sono 12-15 giocatori da piazzare sul mercato. L’input della proprietà è di fare cassa tra questi, anche a costo di fare qualche minusvalenza, per racimolare 20-25 milioni da reinvestire in qualche elemento affidabile che possa rinforzare la squadra. Sportiello? La mia sensazione è che non verrà riscattato."