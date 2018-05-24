Pedullà: "Sportiello riscatto complicato. Per De Paul solo richiesta informazioni"
Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato come di consueto ai microfoni di Radio Bruno: "questo momento siamo in una fase di attesa per Sportiello. Non è ancora partito il giro generale de...
Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato come di consueto ai microfoni di Radio Bruno: "questo momento siamo in una fase di attesa per Sportiello. Non è ancora partito il giro generale dei portieri, che a breve comincerà, ma solo dopo la fine del giro di panchine. De Paul? L’Udinese ancora deve decidere l’allenatore, dopo di che si potrà parlare di mercato, c’è stato poco più di una chiacchierata, ma ancora si deve aspettare. Prestiti? Ancora è presto per capire come si definiranno i prestiti della Fiorentina, dobbiamo aspettare giugno. Skorupski? Piace al Genoa, va attenzionato”.