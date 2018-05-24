Pedullà: "Sportiello riscatto complicato. Per De Paul solo richiesta informazioni"

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato come di consueto ai microfoni di Radio Bruno: "questo momento siamo in una fase di attesa per Sportiello. Non è ancora partito il giro generale de...

A cura di Redazione Labaroviola 24 maggio 2018 19:24

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