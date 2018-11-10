Bigica: "Sconfitta eccessiva, il Cagliari ha fatto due tiri in porta e un gol. Montiel..."

Le parole di Emiliano Bigica dopo la sconfitta contro il Cagliari: “Non era facile, ma la sconfitta è stata esagerata per le occasioni da gol che abbiamo creato. Il Cagliari ha fatto due tiri in porta...

Le parole di Emiliano Bigica dopo la sconfitta contro il Cagliari: “Non era facile, ma la sconfitta è stata esagerata per le occasioni da gol che abbiamo creato. Il Cagliari ha fatto due tiri in porta e un gol. Bocchio? Deve adattarsi e ha bisogno di tempo. Longo oggi non era giornata. Montiel ci ha trascinati per un mese, può succedere un calo come oggi. Abbiamo tre punti in più rispetto all’anno scorso perciò nessun allarme".