Fiorentina-Atalanta Primavera termina 0-1. Bigica: "Rammaricati ma ottimo secondo tempo"

Fiorentina-Atalanta Primavera al Bozzi è finita 0-1. Il goal che ha regalato la vittoria agli atalantini è di Piccini nel primo tempo. Ecco le parole dell'allenatore della Fiorentina al termine della...

Fiorentina-Atalanta Primavera al Bozzi è finita 0-1. Il goal che ha regalato la vittoria agli atalantini è di Piccini nel primo tempo. Ecco le parole dell'allenatore della Fiorentina al termine della gara: "Siamo rammaricati ma soddisfatti per aver disputato un gran secondo tempo, in tre anni mai visto l'Atalanta soffrire in questo modo. Nella seconda frazione di gioco siamo arrivati diverse volte al limite della loro area, abbiamo avuto anche occasioni, sono orgoglioso dei miei ragazzi. Sicuramente i cambi hanno fatto la differenza. Sì la classifica è un po' preoccupante ma con prestazioni buone penso che migliorerà presto. La squadra è in forma, dobbiamo fare maggiore attenzione. Sapevo che Commisso sarebbe andato via prima del termine della gara, non penso perchè arrabbiato. Lo ringrazio per essere finalmente riuscito a dare alla fiorentina un centro sportivo. Montiel? È con la prima squadra si sta riprendendo dall'infortunio. Rasmussen? Per noi è un valore aggiunto, ci porta esperienza per le situazioni difficili, è sempre ben accetto in squadra. Se manca Vlahovic? Beh ci sono delle stagioni in cui hai giocatori tipo Vlahovic o Gori ed altre che hai Duncan il quale non è una prima punta, sto cercando di creargli le miglior condizioni per permettergli di far meglio".