Primavera, 3-2 al Sassuolo e quarto posto: ora il Torino per i play off scudetto

La Fiorentina Primavera di Emiliano Bigica batte per 3-2 il Sassuolo - grazie alle reti di Meli, Longo e Dutu - e conclude il suo campionato regolare al quarto posto, con 54 punti, complice la vittori...

La Fiorentina Primavera di Emiliano Bigica batte per 3-2 il Sassuolo - grazie alle reti di Meli, Longo e Dutu - e conclude il suo campionato regolare al quarto posto, con 54 punti, complice la vittoria della Roma sul Genoa (1-0). Adesso i viola sono attesi dal doppio confronto con il Torino: gara d'andata il 26 maggio al Filadelfia, ritorno il 31 maggio al Bozzi. La vincente si giocherà con Inter e Atalanta lo scudetto di quest'anno.