Bigica: "Andiamo a giocarci la finale, noi miglior difesa. Contro l'Inter siamo in svantaggio...

Al termine della vitoria al Torneo di Viareggio contro la Juventus, l'allentore della primavera viola, Emiliano Bigica ha rilasciato alcune dichiarazioni:"La squadra è riuscita a fare una prestazione...

Al termine della vitoria al Torneo di Viareggio contro la Juventus, l'allentore della primavera viola, Emiliano Bigica ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"La squadra è riuscita a fare una prestazione importante in tutti i reparti, mi seccava che la nostra media goal subita era di due goal a partita qui al Torneo visto che, in campionato siamo la miglior difesa. Ci andiamo a giocare questa Finale, dedichiamo al Prof. Vergine la vittoria visto il lutto recentemente subito.

Lite tra Diakhate e Sottil su rigore? non voglio dargli peso, può succedere. Oggi la squadra era molto unita.

Inter? E' l'unica grande squadra dove siamo in svantaggio negli scontri diretti..."