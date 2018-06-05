Bigica: “Quando vinci soffrendo così da tanta carica a me ed ai ragazzi”
Il tecnico della Primavera viola, Emiliano Bigica ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Queste le dichiarazioni a caldo nel post gara:Quando vinci così riscuoti tanta forza, tanta carica. Vedere i r...
A cura di Redazione Labaroviola
05 giugno 2018 20:05
Il tecnico della Primavera viola, Emiliano Bigica ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Queste le dichiarazioni a caldo nel post gara:
Quando vinci così riscuoti tanta forza, tanta carica. Vedere i ragazzi soffrire, stare vicini per poi ripartire ti fai trascinare. Spero che la mia grinta in panchina dia un’ulteriore spinta, la forza è una cosa reciproca tra me ed i ragazzi”.