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Bigica: “Quando vinci soffrendo così da tanta carica a me ed ai ragazzi”

Il tecnico della Primavera viola, Emiliano Bigica ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Queste le dichiarazioni a caldo nel post gara:Quando vinci così riscuoti tanta forza, tanta carica. Vedere i r...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 giugno 2018 20:05
Bigica: “Quando vinci soffrendo così da tanta carica a me ed ai ragazzi” -
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Il tecnico della Primavera viola, Emiliano Bigica ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Queste le dichiarazioni a caldo nel post gara:

Quando vinci così riscuoti tanta forza, tanta carica. Vedere i ragazzi soffrire, stare vicini per poi ripartire ti fai trascinare. Spero che la mia grinta in panchina dia un’ulteriore spinta, la forza è una cosa reciproca tra me ed i ragazzi”.

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