Bigica sulla finale di Supercoppa: "Sarà una sfida ricca di stimoli, dobbiamo tirar fuori i loro difetti"
Queste le parole di Emiliano Bigica ct della Primavera in vista della finale di Supercoppa che si giocherà questa sera contro l'Atalanta: "Giocare nel nuovo stadio dei bergamaschi sarà bello, sicurame...
A cura di Redazione Labaroviola
28 ottobre 2019 13:55
Queste le parole di Emiliano Bigica ct della Primavera in vista della finale di Supercoppa che si giocherà questa sera contro l'Atalanta: "Giocare nel nuovo stadio dei bergamaschi sarà bello, sicuramente è una degna cornice per una bella partita. Se sono sfide da stimoli? Certo, queste gare hanno già da sole stimoli, cercheremo di trovare le contromisure giuste contro una squadra forte, dobbiamo tirar fuori i difetti che hanno".
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