Bigica: "Dobbiamo migliorare sul piano mentale, quest'anno ci saranno anche le retrocessioni..."

L'allenatore della Primavera della Fiorentina, Emiliano Bigica, ha rilasciato alcune dichiarazioni di fronte alle telecamere di Toscana Tv: "Dobbiamo migliorare dal punto di vista mentale, sia fuori c...

L'allenatore della Primavera della Fiorentina, Emiliano Bigica, ha rilasciato alcune dichiarazioni di fronte alle telecamere di Toscana Tv: "Dobbiamo migliorare dal punto di vista mentale, sia fuori che dentro al campo".

Prosegue sulla sua squadra: "I ragazzi devono capirlo al più presto e allora potranno crescere come calciatori, perché questo è la cosa fondamentale che fa la differenza tra un giocatore della Primavera e di Serie A".

E su Pioli: "Il mio rapporto con Pioli è diretto e continuo. Viene spesso a guardarci e io vado spesso a vedere i suoi per cercare di prendere le decisioni migliori per i giocatori".

E conclude sui prossimi impegni di campionato: "Le partite con Genoa e Milan saranno molto dure, dobbiamo vestirci molto bene perché quest’anno ci saranno anche le retrocessioni".