Bigica dopo l'1-1 col Milan: "Punto meritato, non vedevo l'ora di rigiocarci contro. Loro hanno sudato..."

Il mister della Fiorentina Primavera, Emiliano Bigica, ha parlato al termine del pareggio (1-1) dei suoi ragazzi contro il Milan. "Non vedevo l’ora di rigiocare contro il Milan - spiega - e oggi ho vi...

Il mister della Fiorentina Primavera, Emiliano Bigica, ha parlato al termine del pareggio (1-1) dei suoi ragazzi contro il Milan. "Non vedevo l’ora di rigiocare contro il Milan - spiega - e oggi ho visto una prestazione contro un avversario forte. Il Milan ha sudato per pareggiare, nelle occasioni noi abbiamo fatto qualcosa in più. Peccato che dopo l’eurogol di Gori sia arrivato il pari, dovevamo stare più attenti. Loro hanno pareggiato, ma noi non ci siamo disuniti. E’ un punto strameritato che ci deve dare fiducia in vista dell’ultima gara dell’anno a Bologna".