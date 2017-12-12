Bigica: "Ringrazio la società per la fiducia. Primavera? Stiamo crescendo mentalmente"
L'allenatore della Primavera della Fiorentina nonché ex centrocampista viola, Emiliano Bigica, ha preso la parola nel corso della festa del settore giovanile della società gigliata: "Approfitto di que...
L'allenatore della Primavera della Fiorentina nonché ex centrocampista viola, Emiliano Bigica, ha preso la parola nel corso della festa del settore giovanile della società gigliata: "Approfitto di questo momento per ringraziare la proprietà e la direzione sportiva per avermi dato fiducia e la possibilità di dare inizio ad un processo di ricostruzione, in questo che a tutti gli effetti può essere considerato un vero e proprio anno zero".
Prosegue sull'andamento della sua squadra: "In campionato i risultati sono altalenanti, ma sono fiducioso per il futuro visto che stiamo crescendo mentalmente. Questa per noi è la cosa più importante".