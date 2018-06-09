Bigica: “L’assenza di Diakhate ci ha condizionato, grazie alla società siamo stati competitivi”

Il tecnico della Fiorentina primavera, Emiliano Bigica ha parlato ai microfoni di Sportitalia nell’immediato post partita che ha visto la Fiorentina sconfitta nella finale scudetto: “L’assenza di Diak...

Il tecnico della Fiorentina primavera, Emiliano Bigica ha parlato ai microfoni di Sportitalia nell’immediato post partita che ha visto la Fiorentina sconfitta nella finale scudetto: “L’assenza di Diakhate ha condizionato, non cerco alibi ma ci è mancata sicurezza nella manovra. Ringrazio i Della Valle, Corvino è tutta la società, mi ha permesso di giocare due finali Scudetto consecutive al meglio”