Bigica: “L’assenza di Diakhate ci ha condizionato, grazie alla società siamo stati competitivi”
Il tecnico della Fiorentina primavera, Emiliano Bigica ha parlato ai microfoni di Sportitalia nell’immediato post partita che ha visto la Fiorentina sconfitta nella finale scudetto: “L’assenza di Diak...
A cura di Redazione Labaroviola
10 giugno 2018 01:22
Il tecnico della Fiorentina primavera, Emiliano Bigica ha parlato ai microfoni di Sportitalia nell’immediato post partita che ha visto la Fiorentina sconfitta nella finale scudetto: “L’assenza di Diakhate ha condizionato, non cerco alibi ma ci è mancata sicurezza nella manovra. Ringrazio i Della Valle, Corvino è tutta la società, mi ha permesso di giocare due finali Scudetto consecutive al meglio”