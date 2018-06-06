Il Corriere Fiorentino celebra la Primavera di Bigica: a un passo dallo scudetto
"La Primavera di Bigica a un passo dallo scudetto". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, in riferimento alla vittoria della formazione Primavera sull'Atalanta. I ragazzi di Bigica...
A cura di Redazione Labaroviola
06 giugno 2018 12:54
"La Primavera di Bigica a un passo dallo scudetto". Titola così l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, in riferimento alla vittoria della formazione Primavera sull'Atalanta. I ragazzi di Bigica, in virtù del 2-0 maturato nella giornata di ieri, accedono così alla finale scudetto per la seconda volta consecutiva. I giovani viola attendono dunque di sapere quale sarà il loro avversario, che uscirà dall'altra semifinale che vede opposte la Juventus e l'Inter.