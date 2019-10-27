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Bigica: "Grande stimolo affrontare l'Atalanta. Dovremo mettere in mostra i loro difetti"

Queste le parole rilasciate da Emiliano Bigica allenatore della Fiorentina Primavera sulla finale di Supercoppa che si giocherà contro l'Atalanta lunedì: "Finalmente giocheremo questo trofeo dopo due...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2019 14:41
Bigica: "Grande stimolo affrontare l'Atalanta. Dovremo mettere in mostra i loro difetti" -
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Queste le parole rilasciate da Emiliano Bigica allenatore della Fiorentina Primavera sulla finale di Supercoppa che si giocherà contro l'Atalanta lunedì: "Finalmente giocheremo questo trofeo dopo due gare di campionato in tre giorni in cui sono arrivati solo pareggi, i quali qualche anno fa sarebbero state sconfitte. I bergamaschi fanno un bel gioco, sarà un grande stimolo affrontarli. Lavoriamo ogni giorno per essere pronti al meglio. Non credo molto al fattore campo, sarà bello giocare nel loro nuovo stadio. L'Atalanta ha pochi difetti, dovremo metterli in mostra".

 

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