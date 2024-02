È finita la favola Sassuolo: tutti gli allenatori contattati rifiutano di andarci. Carnevali senza scelte

Sassuolo nel caso, come riporta il Direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, la situazione della formazione emiliana è di totale confusione. Sassuolo nel caos, quindi Gennaro Gattuso ha rifiutato ha rifiutato la proposta, non convinto del valore della squadra. Ma non solo, anche Fabio Grosso ha rifiutato la proposta di Carnevali. La squadra viene da una situazione di campo difficilissima, ieri sconfitta con un punteggio tennistico, per 6-1 dal Napoli ed attesa nel prossimo turno ad una sfida cruciale con il Verona.

