Queste le parole rilasciate dal mister della Fiorentina Primavera Emiliano Bigica nel post gara di Juventus-Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Ringrazio Vlahovic perchè lui è il nostro tifoso numero uno. Voleva venire a giocare con noi e darci una mano. È un esempio per gli altri calciatori, è un ragazzo esemplare per mentalità e voglia oltre alle sue qualità tecniche. Ama il calcio. Sapevo che avrebbe dato una grossa mano alla prima squadra, la società e i diversi allenatori lo hanno gestito nel miglior modo e lui li sta ripagando. È un classe 2000 ed ha già realizzato 8 gol alla sua prima stagione in A”.