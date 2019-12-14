Bigica: "Finalmente i 3 punti. Spesso la prestazione non corrisponde al risultato"

Queste le parole di Emiliano Bigica, allenatore della Fiorentina Primavera dopo la vittoria contro il Cagliari: "Oggi è arrivata una delle migliori prestazioni dell'anno, abbiamo preso i 3 punti. La p...

Queste le parole di Emiliano Bigica, allenatore della Fiorentina Primavera dopo la vittoria contro il Cagliari: "Oggi è arrivata una delle migliori prestazioni dell'anno, abbiamo preso i 3 punti. La prestazione c'era sempre, il risultato no. Oggi nei miei calciatori ho visto tanta rabbia, intelligenza e tecnica. Spesso gli ricordo che il destino è nelle nostre mani. La scorsa partita con l'Atalanta abbiamo perso dominando per 50', contro la Roma abbiamo vinto, è una delle migliori squadre ed oggi contro il Cagliari che è la seconda della classe. Fruk? È una mezzala ma in allenamento stiamo vedendo se può fare il regista".