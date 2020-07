Bigica: “Ecco perchè ho lasciato la primavera. Dopo Pioli vicino ad allenare la Fiorentina”

L’ex allenatore della Fiorentina Primavera Emiliano Bigica ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb.com, queste le sue parole sulla vicende di casa viola:

“Sono stati per me tre anni fantastici alla guida di una squadra importante in un campionato che ora è più performante per i ragazzi della Primavera. D’accordo con la nuova proprietà mi sono staccato dalla Fiorentina per provare ora ad allenare i grandi. La Fiorentina di oggi? La situazione è delicata ma Iachini troverà il bandolo della matassa anche se ora affrontare il Parma è squadra fastidiosa. L’anno scorso dopo l’addio di Pioli? Sono stato molto vicino a guidare la prima squadra. Dovevo però giocare la finale di Coppa Italia Primavera – che poi sono stato felicissimo di vincere – e forse questo ha frenato i dirigenti. A volte bisogna trovarsi al posto giusto al momento giusto e quello forse non era il momento giusto. Col lavoro e la passione sono convinto un giorno di togliermi delle soddisfazioni, spero anche a Firenze”.