Corvino lancia Bigica: "Vuole vincere, ha conservato il senso di appartenenza di quando era calciatore viola"

Su La Nazione Pantaleo Corvino parla del tecnico della primavera viola, Emiliano Bigica. “Emiliano è un giovane che ha fame di vittorie, in tutti i sensi. E dalla sua avventura in viola da calciatore,...

Su La Nazione Pantaleo Corvino parla del tecnico della primavera viola, Emiliano Bigica. “Emiliano è un giovane che ha fame di vittorie, in tutti i sensi. E dalla sua avventura in viola da calciatore, ha conservato un grande senso di appartenenza. A Firenze si è subito dimostrato voglioso di apprendere e di seguire il nostro modello di settore giovanile, che negli ultimi anni ci ha dato molti risultati dentro e fuori dal campo, grazie anche al lavoro di Semplici e Guidi”.