Napoli-Fiorentina Primavera finisce 1-1. Il goal viola è stato siglato da Koffi al 1'

Napoli-Fiorentina Primavera è terminata sull'1-1. Il viola Koffi ha segnato al 1' poi però pochi minuti dopo rigore per i partenopei, dagli 11 metri va in rete Vrikkis e ristabilisce immediatamente l'...

A cura di Redazione Labaroviola 02 novembre 2019 18:33

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