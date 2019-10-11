Pistoiese-Fiorentina 1-4, doppietta di Boateng, gol del giovane Koffi e del nuovo acquisto Ghezzal

Alle 19 allo stadio Melani di Pistoia la Fiorentina ha giocato l'amichevole contro la Pistoiese che attualmente milita in Serie C. Al 2'del primo tempo Boateng ha portato in vantaggio la squadra viola...

Alle 19 allo stadio Melani di Pistoia la Fiorentina ha giocato l'amichevole contro la Pistoiese che attualmente milita in Serie C. Al 2'del primo tempo Boateng ha portato in vantaggio la squadra viola con un tiro dalla distanza, poi la Pistoiese ha pareggiato i conti con la rete di Gucci, ma al 34' Ghezzal davanti al portiere Pisseri segna e riporta in vantaggio la Fiorentina, al 40' fa gol pure Koffi su calcio di rigore. Il primo tempo finisce 3-1. Nella ripresa segna di nuovo Boateng su rigore e fissa il risultato finale sul 4-1 per la viola.