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(VIDEO): Fiorentina primavera, gli highlights della vittoria per 2-1 sull'Udinese. A segno Vlahovic e Koffi

Vi proponiamo grazie alle immagini di Violachannel.tv gli highlights della Fiorentina Primavera vittoriosa per 2-1 sull'Udinese. Ancora a segno Vlahovic, in goal anche KoffiCLICCA QUI PER VEDERE GLI H...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2018 10:27
(VIDEO): Fiorentina primavera, gli highlights della vittoria per 2-1 sull'Udinese. A segno Vlahovic e Koffi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Vlahovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Vlahovic
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