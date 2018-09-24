(VIDEO): Fiorentina primavera, gli highlights della vittoria per 2-1 sull'Udinese. A segno Vlahovic e Koffi
Vi proponiamo grazie alle immagini di Violachannel.tv gli highlights della Fiorentina Primavera vittoriosa per 2-1 sull'Udinese. Ancora a segno Vlahovic, in goal anche KoffiCLICCA QUI PER VEDERE GLI H...
A cura di Redazione Labaroviola
24 settembre 2018 10:27
Vi proponiamo grazie alle immagini di Violachannel.tv gli highlights della Fiorentina Primavera vittoriosa per 2-1 sull'Udinese. Ancora a segno Vlahovic, in goal anche Koffi