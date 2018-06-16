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Ufficiale, la Fiorentina acquista Koffi dal Monaco

La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo per tesseramento del giovane calciatore francese Christian Loic Koffi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 giugno 2018 09:51
Ufficiale, la Fiorentina acquista Koffi dal Monaco -
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La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo per tesseramento del giovane calciatore francese Christian Loic Koffi. Koffi, nato a Parigi il 28 agosto 2000, in scadenza di tesseramento dall’A.S.Monaco, firmerà un contratto che lo legherà alla società viola per i prossimi 3 anni.

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