L'ordine di Italiano alla Fiorentina contro la Pistoiese: "Si gioca solo a due tocchi". Finisce 8-0, Koko gol

Prima di concedere alla squadra due giorni di riposo la Fiorentina si è concessa ad un'amichevole al centro sportivo viola

Ieri la squadra ha svolto un’amichevole mattutina con la primavera della Pistoiese, fresca di un torneo di Viareggio in cui era uscita ai gironi solo per differenza reti. La gara è finita 8-0 e nel tabellino dei marcatori è finito anche Cabral. Il test, servito per mettere benzina, minutaggio e concetti di gioco, ha visto i viola giocare a due tocchi obbligatori su indicazione di Italiano e oltre al brasiliano sono andati a segno Sottil e Callejon, autori di una doppietta ciascuno, Maleh, Kokorin e Saponara, autore della rete più bella. Un messaggio di presenza e una sfida lanciata per il finale di stagione: in attesa di sapere quanto e come potrà essere schierato Piatek, Cabral lavora per essere protagonista. Lo scrive La Repubblica.

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