Labaro Viola

Il prezzo di Senesi scende per colpa della scadenza vicina, la Fiorentina può prenderlo con 9 milioni

Marcos Senesi è un calciatore argentino, difensore del Feyenoord, di piede sinistro, classe 1997, ha il contratto in scadenza nel 2023

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 marzo 2022 12:14
Il prezzo di Senesi scende per colpa della scadenza vicina, la Fiorentina può prenderlo con 9 milioni -
Rassegna Stampa
Condividi

Il prezzo di Senesi scende per colpa della scadenza vicina, la Fiorentina può prenderlo con 9 milioni

Secondo quanto scrive La Nazione, fra i giocatori con passaporto dell’Argentina (ma in questo caso anche italiano) che piacciono alla Fiorentina, bisogna ricordare Marcos Senesi (classe 1997), difensore centrale, già in Europa, con la maglia degli olandesi del Feyenoord e un contratto in scadenza nel giugno 2023. Valutazione del cartellino di Senesi, 9 milioni di euro ma con tendenza a un ribasso visto l’avvicinarsi della posizione di svincolo (con la fine del 2022).

IL FUTURO DI ODRIOZOLA DIPENDE DA ANCELOTTI

https://www.labaroviola.com/il-futuro-di-odriozola-si-decidera-a-maggio-non-prima-lultima-parola-spetta-ad-ancelotti/170332/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok