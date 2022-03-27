Il prezzo di Senesi scende per colpa della scadenza vicina, la Fiorentina può prenderlo con 9 milioni
Marcos Senesi è un calciatore argentino, difensore del Feyenoord, di piede sinistro, classe 1997, ha il contratto in scadenza nel 2023
Secondo quanto scrive La Nazione, fra i giocatori con passaporto dell’Argentina (ma in questo caso anche italiano) che piacciono alla Fiorentina, bisogna ricordare Marcos Senesi (classe 1997), difensore centrale, già in Europa, con la maglia degli olandesi del Feyenoord e un contratto in scadenza nel giugno 2023. Valutazione del cartellino di Senesi, 9 milioni di euro ma con tendenza a un ribasso visto l’avvicinarsi della posizione di svincolo (con la fine del 2022).
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