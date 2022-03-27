Il futuro di Odriozola si deciderà a maggio, non prima. L'ultima parola spetta ad Ancelotti
La prima deadline per il futuro di Odriozola è fissata a maggio. La Fiorentina vorrebbe tenerlo
C’è un primissima deadline per capire meglio il futuro di Odriozola.Il Real Madrid, anche per non intralciare i tempi di mercato della Fiorentina che considera l’esterno difensivo una pedina preziosissima (da trattenere o quindi da sostituire con un candidato all’altezza), il Real, dicevamo, punta a decidere la sorte di Odriozola all’inizio del mese di maggio. Carlo Ancelotti, infatti, consegnerà in quei giorni l’elenco dei giocatori che vuole per il futuro. Lo scrive La Nazione.
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