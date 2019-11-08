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Nardella: "Complimenti a Gaetano Castrovilli per la sua prima convocazione in Nazionale italiana"

Ecco le parole del sindaco Dario Nardella sul suo profilo ufficiale di Twitter: "Complimenti a Gaetano Castrovilli per la sua prima convocazione con la Nazionale italiana. Firenze è orgogliosa di te....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2019 19:57
Nardella: "Complimenti a Gaetano Castrovilli per la sua prima convocazione in Nazionale italiana" - Nardella
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Ecco le parole del sindaco Dario Nardella sul suo profilo ufficiale di Twitter: "Complimenti a Gaetano Castrovilli per la sua prima convocazione con la Nazionale italiana. Firenze è orgogliosa di te. In bocca al lupo!".

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