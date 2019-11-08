Nardella: "Complimenti a Gaetano Castrovilli per la sua prima convocazione in Nazionale italiana"
Ecco le parole del sindaco Dario Nardella sul suo profilo ufficiale di Twitter: "Complimenti a Gaetano Castrovilli per la sua prima convocazione con la Nazionale italiana. Firenze è orgogliosa di te....
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2019 19:57
Ecco le parole del sindaco Dario Nardella sul suo profilo ufficiale di Twitter: "Complimenti a Gaetano Castrovilli per la sua prima convocazione con la Nazionale italiana. Firenze è orgogliosa di te. In bocca al lupo!".