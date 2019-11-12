Castrovilli raggiante: "Vivo il sogno di ogni bambino. Voglio l'Europeo. Antognoni? Seguo i consigli.."

Il centrocampista della Fiorentina intervenuto in sala stampa al Centro Tecnico di Coverciano. Ecco le sue parole:"Sto vivendo il sogno di ogni bambino, non lo reputo un punto di arrivo ma voglio cont...

Il centrocampista della Fiorentina intervenuto in sala stampa al Centro Tecnico di Coverciano. Ecco le sue parole:

"Sto vivendo il sogno di ogni bambino, non lo reputo un punto di arrivo ma voglio continuare con grande entusiasmo, ora credo in me. Qui c'è un gruppo fantastico, sono felice per il rito di cantare davanti a tutti. Ti imbarazzi ma serve a integrarti, ci siamo divertiti un sacco. La danza? Mi piace cerco di trovare gente come me a cui piace e vado quando c'è tempo libero. Oppure a casa, accendo video ed imparo nuove movenze".

C'è un episodio che ha fatto scattare la molla?"No, è più l'atteggiamento giornaliero, bisogna lavorare sempre senza risparmiarsi. Devo continuare a migliorarmi, non sono per niente completo, ogni giorno devo metterci qualcosa".

Crede in una convocazione all'Europeo. "Io vorrei arrivare, spero di mettere in difficoltà - grazie anche alle mie prestazioni con il club - il mister per potere essere convocato".

Cosa ha portato l'esperienza in categorie minori? "Mi ha aiutato molto, sotto ogni punto di vista. Devi ringraziare i compagni, ti fanno crescere anche come essere umano. Antognoni? È una bellissima persona, io sono alla prima chiamata in Nazionale maggiore, lui ha fatto 70 presenze, 7 gol e un Mondiale...".

In cosa è migliorato? "Sottoporta sono più preciso ultimamente, ma c'è ancora margine. Sottil e Ranieri? Sono due miei compagni molto forti, due punti fermi dell'Under21, spero che arrivi la gioia come per me, per loro".

In Serie A è difficile vedere nuovi giovani."Bisogna confermare i ragazzi, qui se uno sbaglia partita lo tagliano fuori e non va benem Ora si stanno dando nuove opportunità, quindi hai più consapevolezza nei propri mezzi. La sconfitta di Cagliari è stata una brutta figura".

Cosa si aspettava dalla Nazionale? "È un gruppo che ispira allegria e spensieratezza. Lo avete visto anche voi, giocano e si divertono".

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