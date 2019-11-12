Tuttosport, Florenzi piace a molte squadre in Italia: ma non tutte possono permettersi il suo ingaggio

Anche la Fiorentina su Florenzi, ma c'è l'ostacolo ingaggio.

Tuttosport oggi in edicola parla anche di Alessandro Florenzi, finito ai margini della rosa della Roma per volere di Mister Fonseca. A gennaio potrebbe quindi partire ed al di là delle offerte in arrivo dall'estero, quattro squadre lo cercano in Italia e sono Juventus, Inter, Fiorentina e Sampdoria. Le ultime due che però avrebbero dei problemi a garantirgli lo stesso ingaggio di Roma e cioè di oltre 3 milioni di euro netti all'anno.