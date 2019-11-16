Dalla Samp al Napoli tutti in fila per Florenzi. Spunta un possibile scambio con Kessie del Milan

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport Alessandro Florenzi è in questi giorni rimasto in contatto con il suo procuratore Lucci per iniziare a vedere il suo futuro visto che ormai è escluso dal...

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport Alessandro Florenzi è in questi giorni rimasto in contatto con il suo procuratore Lucci per iniziare a vedere il suo futuro visto che ormai è escluso dal tecnico della Roma Fonseca. Ieri sono state numerosi le voci, tra i contatti con la Sampdoria, la smentita di un interesse viola da parte del ds Pradè. Dicono inoltre che possa prendere piede uno scambio con Kessie del Milan il quale è fuori dai piani di Pioli ma c'è anche l'opzioni Napoli in piedi per Florenzi.