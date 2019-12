Per gennaio la Fiorentina sta pensando ad Alessandro Florenzi. Come scrive La Nazione oggi in edicola, la Fiorentina vorrebbe l’esterno in prestito. Il ds viola Pradè e l’allenatore Montella hanno fatto subito la differenza per Florenzi ed hanno fatto scivolare in secondo piano le proposte di Samp ed Inter. La Fiorentina vuole chiedere in prestito con diritto di riscatto, un riscatto sostanzioso visto che la Roma lo valuta 25 milioni.