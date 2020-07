Ieri Commisso ha smentito l’arrivo in viola come allenatore di Daniele De Rossi. A suo tempo, nella Roma faceva coppia a centrocampo con Radja Nainggolan, il quale è al centro di una trattativa con la Fiorentina. Ma non solo all’ex Roma sono legati anche Florenzi e Spinazzola, entrambi nomi mercato per la coppia Pradè-Barone. Lo riporta La Nazione.