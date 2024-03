Florenzi litiga con un tifoso della Fiorentina: “Insulti pesanti quasi come il razzismo”

Come riportato da Repubblica e confermato in diretta televisiva ai microfoni di Dazn e Sky, Florenzi ha litigato ieri durante il riscaldamento con un tifoso della Fiorentina che lo avrebbe insultato: “Mi ha detto tante cattiverie, è un episodio quasi al livello del razzismo ed in un ambiente sano come Firenze non lo accetto. Mi ha insultato perché sono romano poi sulla mia altezza e ha concluso offendendo la mia famiglia, non la trovo una cosa giusta. Siamo circondati di telecamere, per noi è complicato mantenere sempre la calma perché comunque dobbiamo essere da esempio per i ragazzini, però neanche a noi devono mancare di rispetto”