Florenzi a Firenze? Si può fare. Prestito fino a giugno o a 18 mesi con riscatto fissato a 19-25 milioni

La Fiorentina continua ad essere su Alessandro Florenzi. Secondo quanto scrive La Nazione oggi in edicola, l'ultima "bandiera" della Roma è destinata a partire o in prestito fino a giugno o con la for...

La Fiorentina continua ad essere su Alessandro Florenzi. Secondo quanto scrive La Nazione oggi in edicola, l'ultima "bandiera" della Roma è destinata a partire o in prestito fino a giugno o con la formula 18 mesi, data in cui i viola potrebbero riscattarlo per una cifra che è di 19-25 milioni circa. Sarebbe quindi un investimento sostanzioso ma i dirigenti viola potrebbero fare uno sforzo economico.