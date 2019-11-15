Antognoni: "Rinforzi? Secondo noi la squadra è già competitiva. Florenzi ci piace"

Giancarlo Antognoni ha parlato del suo libro e dell'attualità, a margine della presentazione in Consiglio Regionale: "Castrovilli in nazionale? Gli regalerò il mio libro, anche lui ha fatto le sue es...

Giancarlo Antognoni ha parlato del suo libro e dell'attualità, a margine della presentazione in Consiglio Regionale: "Castrovilli in nazionale? Gli regalerò il mio libro, anche lui ha fatto le sue esperienze da ragazzo del sud, ha trovato una realtà diversa ma con sacrificio ed abnegazione ha saputo integrarsi e da giocatore della Fiorentina gli auguro di vincere anche un Mondiale. Chiesa? Nessun consiglio, ormai è un ragazzo maturo per proseguire nel modo migliore. In questo momento non è il Federico Chiesa che tutti noi conosciamo, ci aspettiamo da lui una reazione come deve essere perché il giocatore che è lo conosciamo. Mercato? Secondo noi la squadra è competitiva anche se i risultati a volte sono negativi per varie vicissitudini. Ma noi abbiamo una rosa di tanti giocatori. Vlahovic? E' un giocatore che ha già dimostrato di reggere la serie A, domenica ha fatto una doppietta che è stata importante anche se non è sevita, ma almeno è arrivato il primo gol in serie A. Florenzi? Piace a tutti, non solo alla Fiorentina".